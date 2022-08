Adulto mayor que sufrió robo de su bono de viudez agradece millonaria ayuda económica

Cabe recordar que, entre los que brindaron apoyo monetario a Luis Aguayo están Leonardo Farkas y Daniella Chávez.

Gran revuelo generó esta semana la noticia de un adulto mayor que fue víctima de un violento asalto a pocas cuadras de su casa, cuando regresaba de cobrar un bono por viudez, en Talcahuano, región del Biobío.

Se trata Luis Aguayo, de 77 años, quien se encuentra viudo hace un mes y concurrió a una sucursal bancaria de la comuna para poder retirar $720 mil pesos para pagar los gastos funerarios de su esposa.

Tras el asalto que sufrió, Aguayo quiso agradecer a quienes lo han ayudado emocional y económicamente .

"Ya estoy mejor. De a poquito estoy recuperándome con los remedios. Me ha llegado mucha ayuda económica, gracias a Dios. Estoy muy contento con eso porque han sido muchas personas las que me han ayudado. Ahora puedo hacer los trámites que tenía pendientes junto con mi familia", comenzó diciendo el hombre al Diario La Estrella.

Todo ocurrió cuando Aguayo regresaba a su domicilio. Fue en el trayecto donde lo abordaron dos antisociales, quienes terminaron por robarle el dinero.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para quienes me ayudaron, me levantaron el ánimo. Pude recuperar el dinero que me habían sacado. Ese monto lo tenía destinado para los trámites después del fallecimiento de mi esposa. Esa platita era para ella, para la urna, para el cementerio. Ahora puedo hacerlo gracias a esos aportes", concluyó.