Apoderada denunció que su hija fue apuñalada al interior de liceo de Concepción

La adolescente agredida afirmó que quiso defender a su hermana menor, estudiante del mismo establecimiento, cuando fue atacada.

Una apoderada denunció, durante la jornada de este jueves, que su hija fue herida con un arma cortopunzante al interior del Liceo Técnico Femenino A-29 de la comuna de Concepción, región del Biobío.

Cecilia Chávez contó a T13 que el hecho ocurrió al interior del gimnasio del establecimiento alrededor de las 14:00 horas de este miércoles y recién se enteró de lo ocurrido a las 18:30 horas.

"Estoy descontenta con el liceo porque no tomaron el protocolo que corresponde. En ningún momento ellos me llamaron", señaló. Además, acusó que "uno de los profesores le quitó el teléfono a mi hija para que no me llamara y ellos no tomaron las medidas que corresponden".

Con respecto a la lesión que presenta su hija, Chávez contó que "lo que ella tiene es un corte con arma blanca y lo dice el documento de la atención médica".

Instagram @familiamisionerahaiti - Esteban Zambrano Lee También > Misionero chileno relata detalles de su secuestro en Haití: "Estuve 13 días encerrado"

Por otro lado, la adolescente afectada aseveró que "se me agredió por defender a mi hermana porque las niñas le hablaron con malas palabras (...) Me puse a pelear con el liceo como con cinco niñas".

"A mi hermana le pegaron, a mi me mandaron una puñalada y yo rompí un vidrio. Eso fue lo que pasó", explicó.

La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, aseguró "que desde luego esto es de la preocupación más absoluta desde el gobierno. Existen mesas de trabajo con los colegios que son mesas que apuntan a trabajar este problema con la comunidad escolar completa".