La Convención inicia su recta final: El Poder Judicial pasa al banquillo

Este martes comenzarán a votarse por 2/3 en el pleno de la constituyente las normas para redactar una nueva Constitución. El primer turno lo tendrá el Poder Judicial. Existen al menos 5 nudos que entrampan la votación, como el sistema de justicia indígena, la inamovilidad de los jueces o el dejar sin efecto sentencias ejecutoriadas a partir de resoluciones del Sistema Internacional de Protección de DDHH. El FA y el PC apoyarán todos los artículos, pero todo indica que no lo hará el PS, sus aliados en el gobierno de Boric. A continuación lo que está en juego y las negociaciones previas a la votación.

Telón de fondo. A las 15:00 de este martes comenzará la recta final del proceso constituyente. A esa hora iniciará la deliberación en el pleno de los 16 artículos despachados por la comisión de Sistemas de Justicia, que propone cambios sustantivos al Poder Judicial, su funcionamiento y acota su radio de poder. Para algunos influyentes abogados, como Gabriel Zaliasnik, parte de la normativa apunta a un inequívoco propósito de acorralar al Poder Judicial, burocratizarlo y evitar un contrapeso de los Tribunales, con iniciativas que buscan quitarle poder a la judicatura o crear sistemas jurídicos paralelos. Para otros, lo contrario.

La votación en general comenzará alrededor de las 23.00 horas. En caso de ser aprobados los artículos serán sometidos este jueves a una votación en particular, tras lo cual, si todo llega a puerto, estarán listos para presentarse en el plebiscito de salida.

Lo que está en juego. El rediseño del sistema judicial en Chile y acotar el radio de poder de los jueces ha generado un amplio debate previo a la votación, como ocurrió con una dura declaración de los ministros de la Corte Suprema señalando que en se ponían en entredicho la mantención de la independencia de los tribunales al establecer un plazo a su mandato y terminar con su inamovilidad.

La coalición de Boric. Todos los pronósticos apuntan a que la coalición de gobierno de Boric, compuesta por Apruebo Dignidad y la ex Concertación, votará dividida. Esta vez, el FA y el PC lo harán unidos. El Colectivo Socialista ya ha dado señales claras de que no respaldará los 16 artículos y en privado admiten que al menos rechazarán 3 de ellos, dado el calado y las implicancias de la reformas, al igual que la derecha y los convencionales del colectivo del Apruebo. En caso de ser rechazados, lo que aún no está claro y podría definirse en votaciones estrechas, volverían a comisión.

Los 3 reparos socialistas. En momentos en que Boric apuesta a unir filas, y así evitar un rechazo en el plebiscito de salida, algunos socialistas consultados por Ex-Ante impugnan al menos los artículos 1, 7 y 8.

1. Sistema jurídico indígena. Aparece en el artículo 1, que trata sobre la función jurisdiccional (juzgar y ejecutar la cosa juzgada). Parte de los socialistas no están de acuerdo con el párrafo que indica esta función: “Se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia y los demás órganos o autoridades indígenas reconocidos por la Constitución”. Los PS piensan que el sistema judicial nacional no puede coexistir en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas, abriéndose la posibilidad de que alguien pudiera ser obligado a comparecer o a litigar ante la justicia indígena en lugar de la justicia nacional. “No puede ser que otros órganos, además de los tribunales de justicia nacional del Estado, ejerzan jurisdicción. No hay bordes claros”.

2. Problemas de jurisdicción. El artículo 7 indica que “los tribunales y demás órganos que ejerzan jurisdicción no podrán excusarse de ejercer su función en un tiempo razonable”. Entre algunos socialistas existen dudas respecto a cómo se aplicaría la “inexcusabilidad” en autoridades indígenas que ejerzan jurisdicción.

3. Instrucciones a la fuerza pública. El artículo 8 postula que “los órganos que ejercen jurisdicción podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública y a toda otra autoridad o persona, quienes deberán cumplir lo mandatado de forma rápida y expedita, sin poder calificar su justicia, fundamento, oportunidad o legalidad”. En el PS hay reparos respecto a que los “órganos que puedan ejercer jurisdicción” puedan impartir órdenes a las policías, dada la ambigüedad en la definición respecto de qué órganos distintos a los tribunales nacionales ejercerán jurisdicción.

Las normas más controversiales. En Chile Vamos y entre algunos expertos señalan que existen al menos 2 normas polémicas en la iniciativa que el pleno votará este mates.

1. Sistema Internacional y cosa juzgada. La normativa propuesta indica que “las resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos” permitirían dejar sin efecto sentencias firmes y ejecutoriadas de los tribunales chilenos.

2. Jueces sin fuero y con plazos. La supresión del rango constitucional que hoy tiene el fuero de los jueces, la temporalidad de sus cargos y la ampliación de la indemnización por errores judiciales han generado rechazo en Chile Vamos. Para la coalición, el que existan magistrados temporales y amenazados ante posibles interpretaciones a la ley podría estimular una suerte de “autocensura” en sus fallos. Se trata, para los críticos, de un golpe en la línea de flotación de la independencia. La Suprema, tal como se mencionó anteriormente, rechazó el fin de la inamovilidad de sus cargos apelando la defensa de la independencia del Poder Judicial. En el artículo 4 de la propuesta se señala: “Cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo”.

“Hay pésimas ideas que fueron aprobadas en particular en la Comisión, como es tener jueces a plazo y eliminar el fuero judicial. Ambas propuestas afectan gravemente la independencia de los jueces”, afirmó a La Tercera el convencional Ruggero Cozzi (RN), integrante de la comisión.

El artículo clave para el Frente Amplio. En el PS, de todas formas, aprobarán el artículo 15, relativo a la plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. “Los órganos que intervienen en el desarrollo de la jurisdicción deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, respetando las costumbres, tradiciones, protocolos y el derecho propio de los pueblos indígenas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”. Se trata de un aspecto clave para el Frente Amplio, de acuerdo a constituyentes consultados, ya que se asumiría la plurinacionalidad como una política de Estado y no solo un principio.

¿Poder Judicial o Sistemas de Justicia? El título de este capítulo de la nueva Constitución está previsto como la primera votación del pleno. El que hasta ahora prevalece es el de Sistemas de Justicia, y no Poder Judicial, e implica la coexistencia de distintos sistemas en la judicatura, incluyendo el indígena.

Negociaciones internas. En el PS existe malestar con el resto de los colectivos de izquierda por haber excluido sus propuestas. Y aseguran que ya han activado conversaciones con otras fuerzas de cara a la votación de este martes, entre los cuales están representantes de la derecha, el colectivo del Apruebo y algunos miembros de Independientes por una Nueva Constitución. El convencional Andrés Cruz estaría liderando el diálogo con la ex Concertación y la derecha. Su par Tomás Laibe, con Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblo Constituyente.