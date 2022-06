Por qué José Antonio Kast decidió tener un bajo protagonismo en la campaña del Rechazo

Por Ex-Ante COMPARTIR



martes 14, junio 2022 18:52 Hrs

El ex candidato presidencial participó en un largo encuentro del Partido Republicano el jueves pasado, en el cual ratificó la línea de que él y su colectividad deben mantenerse alejados de la primera línea de la campaña del Rechazo, con el objetivo de no identificar solo con la derecha la oposición al borrador constitucional. En conversaciones reservadas con ex ministros y otros cercanos, el ex Presidente Piñera también ha dicho que mantendrá un bajo perfil en el tema por el mismo motivo.