Sobrevivientes del Grupo de los 13 DC alistan carta por el Rechazo (y Frei prepara la suya)

El ex ministro del Interior Belisario Velasco —y otros dos sobrevivientes de los 13 dirigentes DC que firmaron el 11 de septiembre de 1973 una carta condenando el golpe (contra la opinión mayoritaria de su partido)— darán a conocer en los próximos días su inclinación por el Rechazo. También el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle prepara un misiva en esa línea que sería divulgada el jueves o viernes.

Dirigentes históricos. Belisario Velasco firmará la carta junto con Jorge Donoso y el ex diputado Waldemar Carrasco, quienes pertenecieron al llamado Grupo de los 13. Se trata de la forma en que fueron denominados los 13 dirigentes de la DC que contra la opinión de la directiva de su partido -liderado entonces por Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin- condenaron el mismo 11 de septiembre el golpe militar contra Salvador Allende. Entre los firmantes del documento también estaban Bernardo Leighton y Radomiro Tomic, líderes históricos de la DC.

Belisario Velasco ha sido tradicionalmente uno de los líderes del ala izquierda de la DC, el ex grupo de “Los Chascones” -en contraposición a los “guatones”, del ala más conservadora- y ocupó cargos claves en los gobiernos de la Concertación, siendo subsecretario del Interior en los gobiernos de Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. También fue ministro del Interior de Michelle Bachelet.

Las razones del Rechazo. Según lo que ha trascendido, los motivos de la opción por el Rechazo son básicamente que Velasco, Donoso y Carrasco estiman que la Convención Constitucional desperdició la oportunidad de elaborar un texto que convocara a la unidad de los chilenos y terminaron inclinándose por uno que divide al país. Y que la propuesta de la constituyente, además, deshace la estructura de poder del país.

Entre los tópicos que consideran negativos para el país están las modificaciones al Poder Judicial, el fin del Senado y la plurinacionalidad, que en su opinión divide a Chile en 12 naciones y les otorga a los pueblos originarios derecho a veto en temas como medio ambiente, entre otros reparos.

De acuerdo a dirigentes que han tenido conocimiento de lo que piensa Velasco han señalado que él está tomando esa posición pensando en el futuro del país, en sus hijos, sus nietos y su bisnieta, dado que él tiene 86 años.

La carta de Frei. Los mismo dirigentes señalaron a Ex-Ante que el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle alista una carta en la cual detallará los motivos por los cuales optará por el Rechazo. Frei fue uno de los 9 ex presidentes de la DC que firmaron una carta solicitando al partido que le de libertad de acción a su militantes para que opten libremente por el Apruebo o el Rechazo.

La toma de posición de los sobrevivientes del Grupo de los 13 y de Frei Ruiz-Tagle se suma a la de numerosos personeros de la DC que han optado por el Rechazo, como la senadora Ximena Rincón, el senador Matías Walker y ex ministros como Jorge Burgos y René Cortázar.

El impacto de la carta de Lagos y de los ex concertacionistas. La iniciativa se suma a las cartas divulgadas este martes por el ex Presidente Ricardo Lagos -que si bien no tomó partido por el Rechazo, tomó distancia del Apruebo en su misiva- y de ex personeros de la Concertación que manifestaron apoyo al Rechazo, como Óscar Landerretche, Andrés Velasco y Manuel Marfán.