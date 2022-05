Boric y proceso constituyente: "Que no se pase del 'no lo vimos venir' al "aquí no ha pasado nada'"

El mandatario hizo un llamado a "un sector de la élite política chilena" y aseguró que "ellos mismos enterraron el proyecto de la ex Presidenta Bachelet".

El Presidente Gabriel Boric se refirió al proceso constituyente en medio de las últimas semanas de votación de normas al interior del pleno de la Convención Constitucional .

En este sentido, se le preguntó sobre sus dichos en una entrevista televisiva en la que señaló que como gobierno se están poniendo en todos los escenarios de cara al plebiscito.

Agencia Uno Lee También > Boric afirma que votará apruebo en plebiscito de salida: "Soy partidario de una nueva Constitución"

En dicha entrevista además aseguró que, en caso que gane el Rechazo, sería "insuficiente" que se adoptara el proyecto constitucional de Michelle Bachelet para reemplazar a la actual Constitución.

Consultado de por qué le parece insuficiente, indicó que "me parece que es evidente, Chile tuvo un estallido social. No se olviden de eso. Hay una demanda por cambios estructurales".

En esa misma línea, pidió que "no pase un sector de la élite política chilena del ' no lo vimos venir ' al 'aquí no ha pasado nada'. Si ellos mismos enterraron el proyecto de la ex Presidenta Bachelet".

"Acá lo que se requiere son cambios estructurales y a eso está apuntando la Convención Constitucional. Por lo tanto, yo espero y todos los esfuerzos están en el plebiscito del 4 de septiembre", recalcó el mandatario.

Del mismo modo, indicó que "por supuesto que un gobierno tiene que anticiparse a todos los escenarios posibles en todas las circunstancias, de eso se trata también gobernar".

¿Salida de ministros?

Del mismo modo, se le preguntó sobre si se podrían producir renuncias de ministros para sumarse a campañas particulares de cara al plebiscito constitucional.

Sobre este punto, Boric reiteró que "mi alternativa ha sido clara y reitero que lo vamos a hacer cumpliendo la ley, dándole las garantías que corresponden a ambas opciones. Y ambas opciones son legítimas y van a tener por parte del gobierno el respeto que corresponde".

"Los ministros, y nadie puede desplegar recursos en función de una campaña en particular. A algunos podrá no gustarle pero es lo que corresponde", subrayó el mandatario.

No obstante aquello, señaló que "cada autoridad pública también es un ser político y tiene su opinión que podrá dentro de los límites que hemos concordado con Contraloría"

"Nadie puede pretender que seamos indiferentes ante una de las decisiones más importantes que ha tenido la democracia en los últimos 25 años", aseguró además el jefe de Estado.

Finalmente, sostuvo que "no creo que sea pertinente pensar en un cambio de gabinete a propósito de esto. Y quiero invitar a las organizaciones sociales de todas las tendencias a que se organicen pacíficamente y a los partidos políticos a que demos un debate con altura de miras, sin caricaturas".