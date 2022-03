Constituyente Marcos Barraza (PC) denuncia que fue agredido en el centro de Santiago

"Fui agredido por los fanáticos de ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio", señaló el miembro redactor de la propuesta de nueva Constitución.

El constituyente Marcos Barraza (PC) denunció que fue agredido mientras transitaba por el centro de Santiago.

A través de una publicación en Twitter, sostuvo que "fui agredido por los fanáticos de ultraderecha", apuntándolos como "los que profesan la intolerancia y el odio".

"Esto no me amedrenta, al contrario, me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos", cerró.

En el registro audiovisual que se aprecia en el post del miembro redactor de la propuesta de nueva Constitución se ve a Barraza caminando por el centro de Santiago cuando un grupo de personas se le acerca.

De hecho, una mujer lo iba siguiendo de cerca y le envolvió la cabeza con una bandera de Chile.

Luego de soltar a Barraza, el constituyente siguió su camino, mientras que la mujer, que portaba un pañuelo "pro-vida" -grupo en contra del aborto- fue interceptada por un funcionario de Carabineros de Chile, quien le solicitó que dejara de actuar de esa forma.

Tras eso, la mujer se retiró del lugar.

