Cesantía y datos desactualizados: Constituyentes explican por qué recibieron el IFE

Las constituyentes Abarca, Miranda y Zárate apuntaron a un problema con la actualización de sus ingresos en el Registro Social de Hogares. Mientras Abarca indicó que recibía el beneficio por su práctica deportiva, Zárate afirmó que había estado cesante y que hará los trámites para la devolución del IFE. Por su parte, Miranda sostuvo que hace tres semanas se salió del registro.

Los diputados Cristián Labbé (UDI) y Karin Luck (RN) dieron a conocer que una docena de constituyentes recibiía el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a pesar de percibir dietas de $2,5 millones.

Dicho beneficio se creó a propósito de la crisis económica generada por la pandemia y está destinado a las personas de menores ingresos que pertenezcan al Registro Social de Hogares.

Tres de las constituyentes señaladas dieron a conocer sus descargos sobre el tema: Damaris Abarca (Independiente en cupo de Apruebo Dignidad), Valentina Miranda (PC en cupo Apruebo Dignidad) y Camila Zárate (electa por la Lista del Pueblo).

Al respecto, Zárate afirmó que "no tenía conocimiento de que la información sobre mi renta no se actualizaba de forma automática . Lo digo porque antes se había actualizado de manera automática mi Registro Social de Hogares y yo soy parte del Registro Social de Hogares hace muchos años".

"Yo no vengo de la clase acomodada como varios convencionales. Provengo de familia no profesional y soy recién egresada de derecho (...) En mi último trabajo recibí una remuneración de alrededor de $500 mil y lo dejé de realizar desde marzo en adelante debido a la campaña. Estaba recibiendo el beneficio porque estaba cesante", señaló.

A su vez, manifestó que "desconocía que debía hacer el trámite de actualización del Registro Social de Hogares. Me acabo de enterar. Y me voy a asesorar para conocer los trámites respectivos de devolución del IFE con esta nueva renta de estos últimos dos meses".

Por su parte, Abarca afirmó que "yo soy deportista, por lo tanto, en algún momento obvio que recibimos el IFE, como el 80 y 90% de los chilenos. Ahora, aquí hay un tema de no actualización. Y esto, probablemente, tomó junio. Nosotros recibimos recién la dieta a fines de julio" .

"Recién yo me entero y, de verdad, yo en mi cuenta no tengo el IFE. Yo podría mandar incluso el pantallazo de mi cuenta de que no tengo ningún IFE en mi cuenta", finalizó la constituyente.

Por su parte, Valentina Miranda indicó que "el pago está suspendido. Mi madre no recibió el IFE de agosto. Yo me salí hace tres semanas atrás y mi mamá tiene que apelar para poder recibir un nuevo pago del IFE. Yo no recibí nada este mes y el mes de julio fue automático. No es culpa de nosotros que el sistema no haya sido capaz de actualizarse".

