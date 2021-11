Contraloría vuelve a desechar pronunciarse sobre pago de sueldo de Rodrigo Rojas Vade

El organismo recalcó que la Convención Constitucional tiene autonomía y emplazó a la Segpres a dar cumplimiento a su "labor encomendada".

La Contraloría General de la República respondió al gobierno quien, a través de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), había solicitado un pronunciamiento por el pago de la dieta del constituyente Rodrigo Rojas Vade .

El representante renunció de palabra a su cargo luego que se revelara que no tenía cáncer, como él lo había señalado durante su campaña política.

Desde entonces, no ha vuelto a asistir a la Convención Constitucional pero continúa recibiendo su remuneración debido a que la renuncia no está normada por ley.

La Segpres había solicitado el pronunciamiento de la Contraloría debido a que advirtió un eventual "desembolso injustificado para el Estado" ya que se continuaba pagando la dieta a pesar de la renuncia pública.

Respecto a este punto, el ente fiscalizador señaló que "no corresponde a esta Contraloría General acometer la interpretación del precepto constitucional que se ha requerido para suplir un supuesto vacío normativo".

"Toda vez que ello implica incidir en la autonomía que el ordenamiento le reconoce a la Convención Constitucional, tal como se ha manifestado, al mismo solicitante", sentenció el organismo.

Del mismo modo, recalcó que "el hecho de que esa Secretaría de Estado haya sido designada como la encargada de prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero, y que la ley de presupuestos haya consultado circunstancialmente esos recursos en la partida de dicha entidad, no implica que se encuentre habilitada para afectar la autonomía de la Convención Constitucional, debiendo limitarse a dar estricto cumplimiento a la labor encomendada".

Desde el gobierno, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, respondió a la Contraloría y aseguró que le seguirán pagando el sueldo a Rojas Vade "porque es lo que corresponde a la ley, en el marco jurídico que tenemos hoy".

"Tenemos una situación anómala porque el convencional Rojas Vade no ha renunciado a la Convención, él no está yendo a trabajar, que no es lo mismo, porque ni la Convención Constitucional, ni la Constitución, ni el reglamento, prevén un mecanismo de renuncia, por lo tanto nosotros estamos obligados como Segpres a cumplir la Constitución, que es lo que nos recordó la Contraloría y, ¿qué significa eso en la práctica? Que alguien que es convencional tiene que recibir las 50 UTM de su dieta", dijo Pavez.

"Nosotros le hemos pagado en dos oportunidades al convencional Rojas Vade y la Contraloría no nos dijo que ese criterio estaba mal, sino que básicamente no se pronunció y lo que a mí me corresponde como jefe de servicio es cumplir la Constitución y la ley", agregó.