El convencional y coordinador de la comisión encargada de este tema, César Valenzuela, planteó que hay un sector minoritario que impulsa elementos en la discusión pese que no forman parte de temas Constitucionales.

Este martes 19 de abril, la Convención Constitucional discutió y ratificó en su pleno algunos de los derechos fundamentales que pasarán al borrador de la propuesta de Carta Magna que las chilenas y chilenos tendremos que aprobar o rechazar luego en el Plebiscito de septiembre.

El convencional por el PS, César Valenzuela comentó en Tele13 Radio los alcances de esta jornada que consideró "histórica" y con un saldo positivo para la comisión que él coordina.

"La cantidad de normas aprobadas está muy por sobre las expectativas que teníamos nosotros como comisión. Ayer fue una jornada histórica, avanzamos en temáticas que no teníamos antecedentes constitucionales como el derecho a la vivienda, y también en materia de salud y varios otros, así que estamos muy conformes con el resultado de ayer", dijo.

Valenzuela valora discusión sobre derechos fundamentales y acusa "trampa" de parte de la derecha

En las siguientes semanas las normas que no quedaron en el borrador directamente volverán a la comisión y luego serán consideradas nuevamentes por el pleno del órgano constituyente. Sobre eso Valenzuela planteó que "estamos abiertos a hacer las mejoras de las normas que fueron devueltas a la comisión, entendemos que es parte, que es una etapa más que deben cumplir las distintas normativas".

El ex líder estudiantil fue consultado sobre algunas propuestas que fueron rechazadas y que generaron molestia en convencionales de derecha, como la obligación del Estado a desalojar tomas de terrenos.

Sobre esto último acusó que "esto es un clásico de la Convención Constitucional que se ve mucho más profundizado en la comisión de Derechos Fundamentales, que algunos le hemos denominado la trampa".

Luego profundizó en su respuesta: "Es un grupo minoritario al interior de la CC -que no es toda la derecha- que se encarga de ir generando normas que parecen del todo razonables a efecto de que nosotros las rechacemos, no porque estemos en contra del sentido de la norma, sino que no corresponden a materias constitucionales".

"Cómo el desalojo de recintos privados va a ser una materia constitucional, si lo que hacen las materias constitucionales es establecer principios generales, no desalojo, eso se desprende en la legislación. Con el rechazo de esa indicación no significa que mañana se van a terminar los desalojos de la propiedad privada. Estamos absolutamente acostumbrados a la trampa", cerró.