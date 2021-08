"Es un trato indigno y no lo acepto": Los descargos de Arancibia tras el voto político en su contra

El constituyente señaló que participará de igual forma de las audiencias de la comisión de Derechos Humanos y que el voto en su contra "no tiene ningún sentido".

Este lunes, en medio de su llegada al ex Congreso, el constituyente Jorge Arancibia realizó sus descargos luego que el pasado viernes integrantes de la comisión de Derechos Humanos -en la que él participa- lo vetaran de participar en las audiencias públicas de la instancia.

La moción fue presentada por nueve constituyentes que cuestionaron el rol de Arancibia como edecán de Augusto Pinochet y por una alusión sobre "disparar a comunistas" que realizó en una conferencia hace unos años.

Durante su arribo al edificio, Arancibia sostuvo que "voy a expresar hoy en la comisión parte de los sentimientos que tengo, porque no he sido tratado como yo esperaba. Yo llegué con una actitud y un espíritu de colaboración y de entregar lo mejor de mí hacer un país grande, un país fuerte, un país convocante, democrático y unido".

"Lo que ellos dicen es lo mismo de lo que se van a tener que retractar, porque yo no he tenido nada que ver con el tema de violaciones a los derechos humanos. He reconocido que existieron las violaciones. Mi actitud ha sido la de buscar soluciones cuando correspondió y cuando era comandante en jefe, por lo tanto el trato que he recibido no es el que corresponde", añadió el constituyente.

Consultado sobre si recurrirá a la justicia por la exclusión, indicó que "yo espero que no. Si las cosas toman el rumbo que corresponde y entramos en un proceso de racionalidad democrática y de respetarnos los unos a los otros, no debiera ser necesario recurrir a esas instancias".