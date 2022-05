Parada describe "preocupaciones" sobre borrador constitucional, pero admite que no lo ha leído

La ex agregada cultural de La Moneda dijo que la propuesta emanada de la convención está más cerca del constitucionalismo bolivariano, que de una constitución moderna.

La ex agregada cultural en Estados Unidos durante el gobierno de Michelle Bachelet y ex vocera del movimiento Marca AC, Javiera Parada, se refirió al desarrollo del proceso constituyente, luego que el pleno de la Convención Constitucional despachara el borrador de la propuesta de nueva Constitución.

En este contexto, Parada participó del seminario organizado por la Fundación Aire Nuevo llamado Apruebo vs Rechazo, ¿qué pasa el día después? en el que profundizó en sus comentarios.

En este contexto, reveló que "espero que el día 5 de septiembre las y los chilenos tengamos el sentido de unidad que tuvimos el 15 de noviembre. Creo que queda un trecho largo para tener una buena Constitución . Y esa constitución debe generar lealtad en todas y todos y no ser la Constitución de un sector por sobre otro como fue la Constitución que hoy nos rige".

"Creo que este borrador nos acerca más, lamentablemente, al nuevo constitucionalismo latinoamericano que es el constitucionalismo bolivariano, que a una constitución moderna", añadió.

Del mismo modo, recalcó que "cuando no quedan bien dibujados los sistemas políticos, el riesgo del autoritarismo o de la ingobernabilidad permanente como vemos en el caso del Perú están a la vuelta de la esquina".

"Avanzar en derechos de los pueblos indígenas es una manera de sofisticar nuestra democracia, de profundizarla y no de volver al pasado. Cuando se hace bien, creo que hay un exceso de normas donde esta refrendado el refundacionalismo. Creo que hay normas donde no quedó claro como eso se iba a hacer -por ejemplo lo del pluralismo jurídico- que existe en mucho lugares del mundo pero aquí queda en una indefinición tan grande", recalcó.

A su vez, aseguró que " no he leído todavía el borrador , no lo voy a evaluar, pero en general lo que he leído del proceso esas son mis grandes preocupaciones".