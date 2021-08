Lagos sobre salida de Arancibia de la comisión de DDHH: “No es propio de un sistema democrático”

El ex mandatario aseguró que “todos los que están ahí (en la Convención) fueron elegidos", por lo que nadie le puede decir que no puede participar.

El ex Presidente Ricardo Lagos se refirió a la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional de dejar fuera A Jorge Arancibia.

El pasado viernes se votó a favor de dejar fuera de las audiencias públicas de la Comisión de DD.HH. a Arancibia, cuya participación era criticada por familiares de víctimas de la dictadura por haber sido edecán del dictador Augusto Pinochet.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Lagos aseguró que “todos los que están ahí (en la Convención) fueron elegidos. Ninguno de sus pares le puede decir (a Arancibia) que no puede estar ahí”.

En este sentido el ex mandatario aseguró que cancelar la participación del ex edecán de Augusto Pinochet “no es propio de un sistema democrático”.

Por último, mencionó que “no es problema de quién fue Arancibia. A nadie le puede usted decir que porque está ahí tiene un derecho distinto, porque todos son constituyentes” y que espera que su participación se solucione con un plenario en “que todos digan si están de acuerdo con ello”.

