Loncon y eventual reincorporación de Rojas Vade: "No es saludable ni para él ni para nosotros"

La presidenta de la Convención Constitucional afirmó que la situación del convencional afectó la imagen del órgano ya que involucra la confianza de las personas que votaron por él. Respecto a la modificación del quórum de 2/3, sostuvo que "nosotros no estamos por sobre la Constitución".

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a una serie de contingencias que actualmente involucran al órgano redactor de la nueva Constitución, entre ellas, la que dice relación con el constituyente Rodrigo Rojas Vade.

En conversación con Radio Duna, la autoridad afirmó que "es importante que su abogado asuma su vocería. A nosotros, y a mi, no nos corresponde juzgar las enfermedades. Creo que es lo mejor que él tenga un vocero. Lo que a nosotros nos corresponde como Convención es dejar muy clara nuestra disposición para que el caso se investigue y los tribunales lo resuelvan".

Consultada sobre si la revelación afectó a la Convención, sostuvo que "por supuesto que sí afectó la imagen de la Convención . Rojas Vade fue electo por voto popular y eso afecta la confianza que se tiene en el órgano. Lamentamos nosotros la situación. Sin embargo, estamos en un Chile completamente atravesado por problemas de valores, en el Chile individualista al extremo y ese es el país que queremos cambiar. La Convención refleja el Chile donde estamos".

Respecto a una eventual reincorporación de Rojas a su labor como constituyente, Loncon indicó que "sería doloroso para todos, para él sobre todo. El acoso es impresionante. No es saludable ni para él ni para nosotros. Hay que ver la manera, vamos a ver para dónde va la investigación. Pero no es el tiempo para ir en este momento".

Pueblos Originarios y quórums

A la presidenta de la Convención también se le consultó sobre el intercambio que se produjo entre la mesa y algunos representantes de Pueblos Originarios mientras se discutían las normas del reglamento de participación indígena.

Sobre este punto, señaló que "yo me siento muy apoyada. Me siento respaldada, respetada. Y también siento que hay gente que todavía no dimensiona el valor de la interculturalidad. Y eso es evidente. Cuando una persona grita, teniendo espacio para ser escuchado; cuando una persona sabe referirse con respeto al otro, y no lo hace. Son valores que necesitamos hacer práctico. Ahí estamos todos para ser escuchados, incluyendo a los Pueblos Originarios".