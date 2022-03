En conversación con Tele13 Radio el Ministro de Economía se refirió a los dichos del Presidente de la CPC, Juan Sutil, quien indicó que era difícil avanzar en un pacto tributario mientras estuviera funcionando la Convención Constitucional.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a los dichos presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quien indicó el domingo en Mesa Central que era difícil avanzar en un pacto tributario mientras estuviera funcionando la Convención Constitucional.

Sutil además criticó a la entidad porque dice que se está trabajando de una manera que no es adecuada. "Qué sacamos como sociedad con llegar a un determinado acuerdo si la Convención aprueba reglas que no se condicen con ese acuerdo", precisó, a lo que añadió que "en la Convención nos escuchan, pero no nos oyen ".

Ministro Grau por pacto fiscal: "No comparto que haya que esperar el resultado de la Convención"

La respuesta de Grau

En conversación con Tele13 Radio, el secretario de Estado, Nicolas Grau, afirmó no compartir lo señalado por Sutil, sin embargo sostuvo que "está claro que existe esa necesidad de llegar a acuerdos y mientras antes logremos ese pacto fiscal para poder abordar de manera responsable esta necesidad, mejor vamos a estar como país y además va a ordenar las otras discusiones".

Y agregó: "Por eso yo no comparto que se requiera esperar el resultado de la Convención para esa conversación. En otros temas puede ser que sí".

En este sentido, explicó que "como gobierno tenemos que primero ayudar a que el proceso del debate constitucional siga su curso, cuidar ese proceso, y al mismo tiempo, una vez que se resuelva esa Constitución, ojalá con una mayoría bien amplia, nosotros tengamos como autoridades de Estado, hacer todo lo que nos mandate la Constitución en términos de su implementación".

Finalmente añadió: "Creo que es bastante obvio que tanto por el resultado posible de la Convención, como también por lo que ha demandado la sociedad chilena, que Chile necesita lograr una expansión importante de derechos sociales, y todos sabemos que esa expansión de derechos sociales requiere dos cosas".