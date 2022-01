Seremi de Salud inicia sumario contra Teresa Marinovic por no uso de mascarilla en la Convención

La constituyente se ha negado a utilizar el implemento sanitario pese a que se le ha pedido en reiteradas ocasiones. A través de redes sociales había acusado una “dictadura sanitaria”.

La Seremi de Salud de la región Metropolitana inició un sumario sanitario en contra de la constituyente del Partido Republicano Teresa Marinovic por el no uso de la mascarilla durante las sesiones de la Convención Constitucional.

La representante de la derecha incluso, a través de redes sociales, se manifestó en contra de seguir utilizando el implemento y acusó que existe una “dictadura sanitaria” en nuestro país.

Desde la Convención Constitucional, el Comité Covid explicó que han conversado con Marinovic para que cumpla las normas sanitarias, sin embargo, no se ha logrado. La misma instancia la denunció ante la Comisión de Ética y pidió que la Seremi de Salud iniciara una investigación.

“Yo en lo particular tengo que tomar una medida (...) por lo tanto eso ya está en curso y no va a ser una novedad. Desde su colectivo han hecho esfuerzos para que ella se ajuste a las medidas pero es difícil cuando no toma consciencia”, explicó la integrante del Comité Covid Loreto Vidal.

El mismo ministro de Salud, Enrique Paris, había cuestionado la actitud de Marinovic y llamó a todos los constituyentes a “dar el ejemplo” como autoridades.