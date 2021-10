Sichel critica "chantaje" de Chile Vamos y emplaza a dar "libertad de acción" tras descuelgues UDI

El candidato presidencial oficialista emplazó a los mismos partidos para que aclaren su posición, luego de que este martes cinco representantes de la UDI confirmaran que respaldarán al candidato del Partido Republicano.

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, emplazó a los partidos del pacto para que dejen en libertad de acción a sus militantes, luego de que este martes, cuatro parlamentarios de la UDI declararan su apoyo a la opción del Partido Republicano, José Antonio Kast. El exministro, también aprovechó la instancia para hacer una fuerte crítica a los partidos del expacto Chile Vamos.

“Lo que no voy a aceptar es el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy; una persona de extrema derecha, una persona que no es tolerante, una persona que no cree en la diversidad, una persona que no cree en las ideas de la libertad”, enfatizó Sichel desde su comando.

🔴 Sichel: “No vamos a aceptar el chantaje de aquellos que quieren que me transforme en algo que no soy: una persona de extrema derecha”.



“La libertad es un principio que ha guiado mi vida. Por lo mismo, quiero pedirle a los partidos de Chile Podemos Más que haga lo que esa misma antigua derecha quiere hacer, que les declare la libertad de acción y que vuelvan donde querían estar”, siguió.

“También quiero pedirle a los partidos que se sientan en la libertad de acción de tomar la decisión que ellos quieran, respecto a sus apoyos partidarios. Nosotros participamos en una primaria, estamos orgullosos de haberla ganado, pero también creemos en la libertad que ellos puedan tener de volver a proyectos antiguos”, agregó.

Desde los partidos de Chile Podemos Más, y el mismo Kast le habían pedido a Sichel que no se enfrentara al otro candidato de derecha, sin embargo, la franja electoral del lunes del exministro estuvo enfocada, principalmente, en marcar diferencias con el representante del Partido Republicano.

Cinco desmarques UDI de Sichel en 24 horas: Diputados Norambuena y Bobadilla llaman a votar por Kast

Luego de la emisión de la cápsula política, el constituyente UDI Eduardo Cretton anunció que le quitaba su respaldo al candidato electo en primarias y que apoyaría a la opción de Kast. Durante la mañana de este martes, lo mismo ocurrió con el senador del mismo partido y exministro de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado.

Durante la tarde fue el turno de los diputados, todos UDI, Cristián Labbé, Sergio Bobadilla e Iván Norambuena, quienes dijeron que votarán por José Antonio Kast y harán campaña por él.

Acusa a los partidos de “volver al pasado”

El candidato oficialista, quien ganó las primarias del sector el pasado 18 de junio, fue crítico con quienes han respaldado la opción de José Antonio Kast por el proyecto que representa, pero también por no cumplir con los acuerdos.

“Mientras algunos queremos ofrecer este proyecto de futuro, desde la independencia con los partidos, nos hemos dado cuenta que otros, saliéndose de su compromiso democrático que habían tomado, quieren volver al pasado. Apoyar una antigua derecha y hacer que el país retroceda en derechos que ya había ganado, para las diversidades y para las mujeres”, criticó el candidato.

“No respetan los acuerdos de la primaria y no están dispuestos a apoyar a un independiente, ni a cumplir su palabra, ni a avanzar hacia esos cambios. Claramente parece que apoyaban ese proyecto colectivo solo cuando a ellos les convenía y por conveniencia. No tenían una convicción de cambios democráticos y solo miraban la encuesta”, añadió.

Al ser consultado ante alguna autocrítica que hace el candidato por la baja en el apoyo ciudadano, que han reflejado las encuestas, insistió en que su proyecto de gobierno no ha tenido cambios respecto al que ganó la primaria.

“No es mi tarea satisfacer los intereses de militantes de partidos. Yo gané esta primaria para que los chilenos tengan una mejor vida. Nuestro orgullo es seguir defendiendo lo que nos permitió ganar la primaria”, dijo.