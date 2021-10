"Tia Pikachu" y agresión: "A pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta"

Un grupo de personas la insultó, lanzó objetos e inclusó escupió a Giovanna Grandón.

La constituyente por el distrito 12, Giovanna Grandón, mostró en un comunicado sus descargos luego de ser agredida en Plaza Italia.

Grandón, se encontraba este viernes en el lugar sin el disfraz de la "Tía Pikachu", cuando un grupo de personas la insultó, lanzó objetos en su contra e incluso la escupieron .

Ya pasadas unas horas del hecho, Grandón aseguró que "la jornada de hoy (ayer) fue difícil y especialmente dura para mí".

"Un grupo de personas comenzaron a gritarme, insultarme, me escupieron, me tiraron cerveza, botellas, piedras y me golpearon. A todas esas personas quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón, que yo jamás guardo o guardaré rencor, solo siento una profunda tristeza porque no puedo entender el ímpetu que los lleva al odio hacia una igual, hacia una compañera de ruta, que lucha y anhela, al igual que ellas y ellos un país más justo y digno", dijo.

La convención aseguró también que pensaba que están viviendo un "proceso refundacional, donde existen fuerzas que se resisten fuertemente, incluso violentamente, para que esto no ocurra". También sostuvo que temía que se estaban creando "artificialmente situaciones que dividen al pueblo".

"A pesar de sentirme emocionalmente golpeada, tengo mi alma intacta. La integridad es, y será siempre, el color que marcará mi senda como madre, esposa, abuela y también como la Tía Pikachu", sentenció.