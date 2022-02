Vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, informa que dio positivo a COVID-19

Domínguez además pidió mantener las medidas de autocuidado a las personas que compartieron con él en los últimos días.

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, reveló que se realizó un test de PCR y que dio positivo a COVID-19 .

Agencia Uno Lee También > Las iniciativas populares que más firmas reunieron al interior de la Convención Constitucional

A través de su cuenta de Twitter, la autoridad del órgano constituyente describió sus días previos al examen.

"Martes dolor de garganta y tos en la tarde. Fui a la urgencia de la posta central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doc, me aislé a esperar resultado del PCR. Hoy Jueves se confirma que estoy positivo. Si estuvo conmigo domingo o lunes sea riguroso con mascarilla ", señaló el médico.

Martes dolor de garganta y tos en la tarde. Fui a la urgencia de la posta central. Me pusieron una pulserita curiosa. Me vio el doc, me aisle a esperar resultado del PCR. Hoy Jueves se confirma que estoy positivo. Si estuvo conmigo Dgo/Lun sea riguroso con mascarilla #COVID19 pic.twitter.com/bcetdKPJdO — Gaspar Domínguez (@gdominguez_) February 3, 2022

El contagio de Domínguez se produce en medio del cierre de la plataforma para apoyar Iniciativas Populares de Norma dentro de la Convención, el que se produjo el pasado 1 de febrero y tuvo como resultado 78 normas que alcanzaron las 15 mil firmas y que serán discutidas en el órgano.

A su vez, se produce durante la discusión de normas en las comisiones temáticas de la Convención, antes que pasen al pleno para ser votadas por todos los constituyentes.

Revisa también este video: