Provoste y crisis migratoria: “El gobierno ha abandonado a las comunas del norte"

La candidata de Unidad Constituyente sostuvo que Acnur se ofreció a construir albergues para mejorar la condición de los migrantes, pero que el gobierno se negó a hacerlos.

Yasna Provoste, senadora por Atacama y candidata presidencial de Unidad Constituyente, se refirió al inicio de su campaña presidencial y al proyecto del c uarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Respecto a la necesidad de realizar otro retiro del 10%, señaló que “hay dos temas que siguen estando presentes: El ‘Síndrome Parisi’, que son personas -en su mayoría mujeres- a las que no les han pagado pensión de alimentos y utilizan los retiros para recibir el dinero, y mujeres que han perdido sus empleos por la pandemia".

Sobre las críticas al costo del retiro del 10%, dijo que dependía de cuánta gente sacara los fondos, añadiendo: “ Espero que no lo sigan retirando los ministros , los voceros de algunos candidatos. Espero que lo siga retirando la gente que lo necesita”.

A pesar de lo anterior, lamentó la necesidad de sacar dinero de los fondos de pensiones, ya que “los retiros no terminan con las AFP, terminan con los ahorros previsionales ”.

Si bien entre los parlamentarios de Unidad Constituyente hay una división entre los políticos que apoyan y los que no al cuarto retiro, la candidata cree que no es un motivo para un quiebre real en el bloque, ya que “es una decisión que está conversada con muchos senadores y senadoras de la oposición”.

Ante las dudas de su plan alternativo a las AFPs, la senadora aseguró que ella no ha planteado "estatización" de los fondos previsionales: “Los ahorros de los trabajadores serán siempre de los trabajadores”.

“No necesito vestirme con lo que no soy”

Además, la candidata presidencial de Unidad Constituyente comentó que tiene esperanza por demostrar lo que son como alianza, “ no necesito vestirme con lo que no soy , siempre he sido una mujer de centroizquierda”.

“No necesito vestirme de feminista para poder estar en este proceso, porque soy mujer y he vivido las situaciones de discriminación”, agregó.

En la misma línea, quiso diferenciarse del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, asegurando que “lo más importante en nuestro país es ser capaz de dar gobernabilidad. Es complejo liderar una coalición con que no te apoya, Boric había planteado su rechazo al cuarto retiro”.

Zona de sacrificio por migración

La senadora se refirió brevemente a la situación de la migración en el norte del país, haciendo un llamado a que “no podemos instalar en el norte una zona de sacrificio con una migración desordenada”.

Provoste sostuvo que “el gobierno ha abandonado a las comunas del norte. Ha convertido el discurso de ‘ordenar la casa’ en todo lo contrario”.

Por último, aseguró que “lo que los chilenos no saben es que ha habido ofrecimientos internacionales (ACNUR) para establecer un albergue y el gobierno se ha negado. Es importante que el gobierno le diga a las comunas del norte por qué a negado un albergue que permita tener a los migrantes en las condiciones dignas, que no les costaba un peso”.

