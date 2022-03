Constituyente Zárate explica las normas aprobadas en Medio Ambiente y derechos de animales

Desde la Comisión de Medioambiente, la coordinadora de la instancia, Camila Zárate, dijo a Tele13 Radio que ellos ven temas que son de especial importancia para el país y tienen que ver con la sobrevivencia de la vida y el modelo económico.

El pleno de la Convención Constitucional aprobó en general 6 de los 40 artículos presentados por la Comisión de Medioambiente la jornada del jueves. Respecto a las normas aprobadas, los s 1 sobre “Crisis climática y ecológica”, el 5 sobre “Deberes del Estado con la Naturaleza”, y el 23 de los “Derechos de los animales”, son los más significativos.

Sobre la votación y los artículos aprobados se refirió en Tele13 Radio, Camila Zárate, convencional constituyente y coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente.

"Esta es una comisión bastante complicada en términos de que los temas que se ven ahí son de especial importancia para el país, tienen que ver con la sobrevivencia de la vida y el modelo económico ", dijo.

Revisa también este video:

En sentido, quiso destacar principalmente la aprobación del artículo 23 de los "Derechos de los animales".

"En cuanto a los animales hubo avances importantísimos, en el fondo, vamos a tener una Constitución que reconoce a los animales a nivel constitucional, reconoce su sintiencia, su individualidad y sus derechos, es un paso importante que estamos dando como sociedad para descosificar a los animales, y entender que el delito que permite que no sea maltratado sea directamente un derecho de los animales", declaró.

En este contexto, quiso aclarar lo que pasará con la industria alimentaria, la de la carne, el pollo, la pesca y también la objeción que hubo de los pueblos originarios que tienen entre sus prácticas la pesca y la caza de animales, esto en el contexto de que los animales dejarán de ser bienes muebles y pasarán a ser seres sintientes.

"La norma no prohíbe esas actividades, lo que va a suceder es que la legislación posterior va a tener que adecuar la regulación respecto a esas actividades. Por ejemplo, si la protección de los animales y en particular el derecho a vivir una vida libre de maltrato, tenemos que resguardar las personas y el Estado, el derecho de que no sean maltratados, porque como tienen la capacidad sintiente, esperamos que no vivan en maltrato", afirmó.

Agencia Uno Lee También > Comisión aprueba proyecto de renuncia de constituyentes, pero rechaza mecanismo de reemplazo

Y añadió: "Esperamos que hayan ajustes y la industria que hoy existe va a tener que ajustarse, y eso es algo que hay que conversar, porque desde los pueblos originarios hay una visión de que ellos no maltratan a los animales porque viven en armonía con ellos, los cuidan, y a su vez luego se alimentan de ellos por opción de ellos, acá lo que importa es cómo vamos adecuándonos a una sociedad que se relaciona de mejor manera con los animales".