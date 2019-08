Histórico: Francesa Stéphanie Frappart será la primera mujer que arbitrará la Supercopa de Europa

La francesa Stéphanie Frappart será la primera mujer árbitro en un partido de élite masculino cuando el 14 de agosto dirija la final de la Supercopa de Europa entre el Liverpool y el Chelsea en Estambul, anunció este viernes la UEFA.

At the 2019 #SuperCup in Istanbul, a female official will take charge of a major UEFA men's competition event for the first time ever.



Huge congratulations to Stéphanie Frappart and her predominantly female team of officials on the appointment 👏 https://t.co/KHrJiRAY7Q