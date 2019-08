Zenit trollea a AS Roma al anunciar el fichaje de Malcom y el club italiano responde de gran manera

Este viernes el Zenit de Rusia hizo oficial la llegada del futbolista brasileño Malcom, proveniente de FC Barcelona por 40 millones de euros más variables.

En el anuncio oficial, una curiosidad llamó la atención de miles de fanáticos que no la dejaron pasar.

Y es que los de San Petersburgo recordaron la vieja riña entre AS Roma y el Barça, luego de que éste último se quedara con el futbolista cuando ya había acordado su traspaso a la capital italiana.

¿Cómo? Mencionando a la “Loba” como uno de los clubes que defendió Malcom. Además detallan que el jugador estuvo ahí entre el 22 y el 23 de julio de 2018, es decir, sólo un día.

Lo anterior hizo eco en Roma, donde respondieron a través de la misma red social: “Estamos muy orgullosos de haberte tenido con nosotros, Malcom. Ahora ve y lleva toda esa grandeza a la liga rusa. Mucha suerte en el Zenit”.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx