Arias llama a la calma luego del empate ante Palestino: “No nos vamos a hundir por no ganar”

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, se mostró tranquilo tras el empate contra Palestino durante la tarde del sábado, resultado que lo mantiene al borde de la zona de descenso del campeonato nacional.

Luego del partido con los “árabes”, en donde el conjunto universitario disputó 60 minutos de juego con un hombre de más, Arias declaró a los medios que “hay que mejorar, sabíamos que no iba a ser fácil, se viene un camino muy duro. Todos estos duelos son una final y ahora hay que ir por el próximo partido y ganarlo”.

Luego, el entrenador uruguayo agregó que no está conforme y que el equipo debe mejorar, pero que “sí, estoy tranquilo, esto es muy largo, no vamos a quedar hundidos porque no pudimos ganar. Esto es una carrera de largo aliento, y el equipo debe estar firme para afrontar esta situación”.

Con respecto a la peligrosa posición de su equipo, el técnico dijo que “el mensaje nuestro es jugar partido a partido y ver lo que hacemos, ni siquiera te fijas cuando los otros pierden. Cuando juegas mejor ganas, el equipo va en mejoría”.

“Estoy un poco frustrado, pese a que a priori sabíamos de que sería un partido difícil, quedar con un jugador más debió ser aprovechado de otra manera”, sentenció.