Los nombres confirmados que son opción para convertirse en el nuevo DT de la U

Universidad de Chile sacó de su cargo al técnico Alfredo Arias y, aunque por ahora Hernán Caputto tomó las riendas del primer equipo de manera interina, la tarea en el Centro Deportivo Azul (CDA) es encontrar nuevo entrenador.

El director deportivo Rodrigo Goldberg se refirió este lunes a ese proceso y reconoció al menos dos alternativas: Jorge Pellicer y Gerardo Pelusso.

Acerca del ex Universidad Católica, el “Polaco” afirmó: “Es una alternativa”. Sobre el uruguayo, en tanto, expuso que “también es una alternativa. Lleva tiempo sin dirigir, pero estuvo en la U”, apuntando a su paso en 2010 cuando los “azules” alcanzaron las semifinales de Copa Libertadores.

"GUEDE NO ESTÁ EN LA LISTA, NO SÉ QUIEN LO PUSO... (PELLICER) ES UNA ALTERNATIVA, (PELUSSO) TAMBIÉN, ADEMÁS, YA ESTUVO EN LA U"#AgendaCL Goldberg descartó de plano al ex DT de Colo Colo, a diferencia del entrenador campeón con la UC en 2005 y del uruguayo. pic.twitter.com/FfBsP1dfUw