[VIDEO] Argentina vence a Paraguay y es el primer clasificado al Mundial en el Sudamericano Sub 17

Argentina venció 3-0 a Paraguay este jueves en el Estadio San Marcos de Lima, por la cuarta y penúltima fecha de la fase final del Sudamericano Sub 17 Perú 2019, que es clasificatorio para el Mundial de Brasil.

Con esta victoria la Albiceleste se mantiene como exclusivo líder del hexagonal con diez puntos, transformándose además en el primer clasificado del continente a la cita planetaria.

Juan Pablo Krilanovich inauguró el marcador a los 22 minutos de juego y antes del descanso, a los 41’, Cristian Medina marcó de penal para el 2-0.

En el complemento la Albiceleste cuidó su ventaja y cuando el partido terminaba, a los 85’, Alan Velasco estructuró el 3-0 definitivo en la capital peruana.

Si bien Argentina aseguró los boletos para el Mundial, todavía debe pelear por la corona en el Sudamericano. Si Chile vence a Uruguay sumará nueve puntos y protagonizará dicha disputa en la última fecha del hexagonal, este domingo, donde la Albiceleste enfrentará a Ecuador y La Roja a Paraguay.

