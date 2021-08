"Tiene 8 brazos": los elogios para Christiane Endler en su debut con el Lyon

NO VA MÁS. Derrota 2-3 vs Lyon - Doblete de Mariona.



Partidazo. Fue más el Barça, pero entre que Endler tiene 8 brazos, las locas una suerte asquerosa y que somos nefastos en juego aereo, no se pudo.



Buenas sensaciones igual. Con el equipo completo y rodado se ganaba. 0 dudas. pic.twitter.com/Haxu7B6XjR