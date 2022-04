Se juega el fin de semana: Sindicato de árbitros suspende paro tras llegar a un acuerdo con la ANFP

La noticia fue confirmada la noche de este miércoles por el Presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien también anunció que los 14 jueces desvinculados volverán a ser parte de la institución.

El Presidente de la ANFP, Pablo Milad, anunció durante la noche de este miércoles que se llegó a acuerdo con el gremio de los árbitros, por lo que se suspende el paro que habían iniciado la noche del martes por la desvinculación de 14 jueces.

De esta manera, Milad aseguró que sí habrá fecha este fin de semana.

"Nosotros llegamos a un acuerdo con la Comisión del Sindicato de Árbitros. Ellos van a suspender el paro y va a haber fecha este fin de semana", afirmó desde la sede ubicada en Quilín.

El Presidente también anunció que se reintegrán los 14 jueces desvinculados, quienes deberán someterse a una evaluación objetiva para mejorar sus rendimientos.

La polémica de los audios de Francisco Gilabert

Pablo Milad descartó su salida de la presidencia y asumió la responsabilidad sobre los polémicos audios del árbitro Francisco Gilabert donde reconoció en una conversación que recibió presiones para cobrar un penal a favor de Huachipato contra Copiapó en el partido por la liguilla de Promoción que le dio permanencia en Primera División al equipo de acerero.

El Presidente afirmó que irán a tribunales para clarificar cualquier sospecha que pueda ocurrir y que la salida de Javier Castrilli fue por no aclarar normas internas del directorio.

"Él no aceptó esta suspensión, porque él dice que es totalmente inocente de que él no hizo ninguna llamada. Nosotros decidimos despedirlo por no acatar una decisión de directorio con respecto a la investigación", explicó.

Durante la jornada de este jueves se anunciará quiénes compondrán la nueva comisión de árbitros de la ANFP.