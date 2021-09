El accidente de Cristiano Ronaldo con un guardia en la previa del partido del United en la Champions

Manchester United perdió 2-1 este martes en su visita al Young Boys de Suiza por la primera fecha del Grupo F de la Liga de Campeones 2021-2022.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo , quien anotó el único gol de los “Red Devils”, protagonizó un incómodo momento en la previa del compromiso, mientras su escuadra calentaba en el campo de juego.

Y es que “CR7” noqueó de un pelotazo a un guardia de seguridad que se encontraba a un costado de la cancha. Tras darse cuenta de la situación, el futbolista se acercó para ver cómo estaba la persona, quien permanecía en el piso.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️ pic.twitter.com/YOBkqs3fEV