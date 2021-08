Alberto Abarza, abanderado de Chile en Paralímpicos: "Queremos estar dentro de los primeros tres"

Junto al nadador estará la lanzadora Francisca Mardones portando la bandera en la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el próximo martes.

El martes 24 comienzan oficialmente los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 , edición en la que el nadador Alberto Abarza y la lanzadora Francisca Mardones serán los abanderados de Chile.

Ambos protagonizan #EspírituEnMovimiento, serie de Teletón para conocer a los y las atletas que representarán a Chile en los Paralímpicos que se desarrollarán en la capital japonesa.

El nadador paralímpico, de 36 años, destacó que “no hay nada más para un deportista, más grande, que representar a tu país en unos Juegos Paralímpicos. Para mí, llegar a Tokio es lo más grande que a un deportista le puede pasar”.

En ese sentido, subrayó que “en lo personal, es un orgullo tremendo representar a tu pueblo. En este caso, por ejemplo, voy a ser el abanderado. Representar también a mis compañeros. Entonces tienen una carga emocional tremenda estos Juegos, donde vamos a intentar dar lo mejor”.

Abarza, quien comenzó a practicar natación a los dos años en Teletón, recordó sus inicios y señaló que “nunca pensé que iba a estar en unos Juegos Paralímpicos, imagínate, entonces me empiezo a acordar de eso, de lo de atrás, de cuando mi mamá me llevaba a jugar solamente, y creo que eso es lo lindo que me enseñaron siempre, fue a jugar. No fue buscando el alto rendimiento, fue ir a disfrutarlo”.

“Creo que esto no es un camino solo recorrido, también está la familia. Yo soy el que nada solamente. Como que me da un poquito de nervio sólo pensar lo que logramos todos juntos y pienso en ellas, en que lo hicimos, algo que era casi imposible, con una pandemia, con todo lo que ocurrió y ya llegar clasificados es un tremendo orgullo. Estar dentro de los primeros ocho del mundo cuando antes era impensado, pero queremos más, queremos estar dentro de los primeros tres, así que vamos por ese sueño”, cerró.

“Cuando se cree en sí mismo, no hay límites”

Por su parte, Francisca Mardones siempre soñó con participar alguna vez en los Juegos Olímpicos, “aunque fuera de espectadora”, dice.

Ahora, en sus terceros Juegos –en Londres 2012 y Río 2016 lo hizo en tenis, antes de cambiar en 2017 las raquetas por la bala, el disco y la jabalina– no sólo representará a Chile compitiendo, sino que además como abanderada junto a Alberto Abarza.

“Orgullo de representar a Chile, es un honor ser abanderada. Es una gran responsabilidad representar bien al país”, afirmó.

Sobre sus expectativas en Tokio 2020, la deportista sostiene que “ha sido un periodo bien difícil de entrenamiento por la pandemia, tuvimos que adaptarnos para entrenar. De un día para otro pasar del Centro de Alto Rendimiento a entrenar en la casa. Ha sido difícil, pero hemos aprendido mucho. Lo más importante es la mentalidad con la que uno pueda enfrentar las competencias. Mantenerse firme nomás y entrenando día a día”.

Finalmente, para quienes quieran comenzar en el deporte paralímpico, Mardones tiene un consejo: “que lo intenten, porque al final, cuando se cree en sí mismo, no hay límites, no hay barreras y se puede llegar donde uno quiere”.