Abarza no descarta que Tokio sean sus últimos Juegos por culpa de recursos: "Falta más presupuesto"

El ganador de una medalla de oro y dos de plata en los últimos Juegos Paralímpicos expuso una crítica frente a la escasez de herramientas con que cuentan los deportistas.

El nadador chileno Alberto Abarza le dio tres medallas a nuestro país en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, una de oro y dos de plata.

Una semana después de concluida la cita en la capital japonesa, Abarza conversó con T13 sobre sus logros, a pesar de los escasos recursos a los que tiene acceso como deportista.

“Mi técnico me apoyó por 180 más o menos, entonces ahí va como una cosa más de voluntad, así como creo en este proyecto, vamos a hacer esto. Porque si tú me preguntas a mí, yo no iría a entrenar a alguien por ese monto todos los días, de lunes a sábado, más encima mandarme una gira”, afirmó el medallista paralímpico.

“Mi preparadora física cobraba 80 mil pesos mensuales”, agregó, situación que le genera “poder demostrar que las personas cuando tienen ganas lo pueden hacer. Qué hubiésemos logrado si hubiésemos tenido todo. Porque me acuerdo de la frase esa del 62’, no teníamos nada, pero lo queríamos todo. Y creo que la medalla la logré yo, pero finalmente fue porque tuve un equipo que trabajo a pulso ahí, sin nada”.

Abarza no descarta que Tokio hayan sido sus últimos Juegos, si es que los recursos no están comprometidos para poder hacerlo como corresponde.

Al respecto, afirmó que “si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Ganemos, perdemos, pero teniendo las cosas. No es culpa del Comité, es que de verdad no hay”.

“Falta más presupuesto en general para que los deportistas puedan hacerlo, creo que el Comité nos ha ayudado muchísimo en ese sentido, pero que falta. Creo que hoy es el 1 por ciento del presupuesto total del deporte, entonces falta en ese sentido para que así pueda apoyar muchísimo más y así seamos más deportistas y estemos más acostumbrados a más logros”, cerró.