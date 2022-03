Alerta por Curauma: sede de remo y canotaje en los Panamericanos se modificaría por la sequía

El chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sports, señaló que ante tal panorama “todo indica que nos vamos a ir a San Pedro de la Paz”.

Curauma, en la región de Valparaíso, se preparaba para albergar el remo y el canotaje en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 . Sin embargo, la sequía encendió la alerta y desde la organización ya apuntan a un cambio de escenario.

El chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sports, confirmó este miércoles en Micrófono Abierto que ante tal panorama “todo indica que nos vamos a ir a San Pedro de la Paz”, en la región del Biobío.

“La verdad es que no vamos a tomar la decisión hasta diciembre, para no generar un impacto muy grande, pero todo indica que nos vamos a ir a San Pedro de la Paz, porque si no llueve torrencialmente durante este año, y no hay nada que hoy día indique que vaya a llover torrencialmente, eso no se va a recuperar”, afirmó.

“Si no se recupera, hay muchas cosas que hacer. Hay que dragar una zona, hay que dragar un lado, no caben las ocho pistas que se requieren. Todo indica que nos vamos a San Pedro de la Paz y Panam Sports entiende que es un problema de sequía, a nivel de país, que no existe otra posibilidad. Lo mejor y más cerca es San Pedro de la Paz, bienvenido, o sea no podemos exigir cosas que no son realizables”, agregó.