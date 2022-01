Alexis Sánchez tras darle el título al Inter: “Si me dejan jugar, soy un monstruo”

El delantero chileno fue el héroe del Inter de Milán en la Supercopa de Italia, donde marcó el gol del triunfo en el último minuto del partido.

El delantero chileno Alexis Sánchez fue el héroe del Inter de Milán este miércoles, al marcar el gol del triunfo en la victoria de su equipo por 2 a 1 en la Supercopa de Italia ante la Juventus. Sánchez convirtió en el último minuto del alargue y se alzó como la figura de la definición.

El nacional ingresó en el segundo tiempo del partido cuando estaba empatado 1 a 1, al igual que el volante Arturo Vidal.

Ambos estuvieron en cancha con el equipo cuando el duelo se extendió hacia el tiempo extra y solo faltaron algunos segundos para que se definiera en los penales, pero Sánchez lo impidió.

El delantero nacional tomó una pelota en área chica y definió rápidamente para poner el 2 a 1 en el minuto 121 del tiempo correlativo.

Sánchez fue reconocido como el jugador del partido y todas las luces fueron a él. A la transmisión oficial, se definió como un “león”.

"Yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo", dijo el delantero que está entrando en los segundos tiempos en el Inter de Milán.

"A mí me dicen 'te meto en los últimos 15 minutos porque haces la diferencia en esos momentos'. Y yo digo 'me haces sufrir'. Yo siempre he sido un león", agregó.