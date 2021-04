Ángelo Henríquez y supuesta "cama" a Dudamel: "Yo no vi ninguna división en el plantel"

El delantero de Universidad de Chile habló también de la derrota frente a Colo Colo en el Superclásico y contó cómo ve al equipo.

En Universidad de Chile dieron vuelta la página tras la derrota del domingo en el Superclásico frente a Colo Colo , para comenzar a preparar el partido ante Santiago Wanderers por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2021, el próximo lunes 3 de mayo a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

De cara al cruce con el Decano, el delantero Ángelo Henríquez conversó con los medios durante la presente jornada, apuntando a la derrota frente al archirrival y a la supuesta “cama” a Rafael Dudamel que mencionó el ex portero y capitán de los azules, Johnny Herrera.

“Obviamente que duele haber perdido. Hay cosas por mejorar. En lo personal, miro las cosas que hice mal y bien en el partido e intento mejorarlas para el próximo partido para obviamente ganar. No hay tiempo para lamentarse”, expresó el atacante.

“Creo que el partido pasó por detalles, más que por actitud. El primer tiempo tuvimos el control y nos faltó más creatividad al momento de atacar. Fuimos ordenados y tuvimos posesión, pero nos faltó un poco más para desequilibra”, continuó sobre el partido.

Acerca de su evaluación del equipo, Henríquez consideró que “hay veces que las cosas no te funcionan y hay que seguir trabajando, pero creo que hemos ido mejorando, en los partidos vamos encontrando más conexiones. Nos falta para estar en las posiciones de arriba, peleando el torneo”.

“Hemos intentado más jugadas de ataque y creo que vamos mejorando. Con la calidad de jugadores que tenemos nos vamos a ir soltando y mejorando en cada partido. Se puede ser un equipo protagonista y pelear el campeonato”, agregó.

En otro plano, sobre los dichos de Herrera, quien mencionó una supuesta “cama” a Rafael Dudamel en el torneo pasado, el ex goleador del Dinamo Zagreb aseguró que “por lo menos yo no vi ninguna división en el plantel el año pasado. Hubo momentos difíciles porque no nos estaba yendo muy bien. Siempre se comentan cosas negativas, pero yo desmiento eso. El campeonato pasado vi al equipo bastante unido”.

Finalmente, sobre el próximo partido ante Santiago Wanderers, Henríquez sostuvo que “no va a ser un partido fácil, a pesar de que el rival no ha tenido buenos resultados, es un gran equipo”.