Árbitro FIFA brasileño revela públicamente su homosexualidad

"Me posicioné como el dueño del partido, el tipo de la autoridad, y eso remete automáticamente a un figura de fuerza, repleta de masculinidad", aseguró el juez.

El juez brasileño Igor Benevenuto declaró públicamente su homosexualidad en un podcast divulgado durante este pasado viernes 8 de julio.

El colegiado FIFA, primer internacional en comunicar su orientación sexual, expresó que el "fútbol era cosa de 'hombres' y desde temprano yo ya sabía que era gay. No había lugar más perfecto para esconder mi sexualidad. Jugar no era una opción duradera, por lo que fui para el único camino posible: me convertí en árbitro".

En el podcast 'En los Armarios de los Vestuarios', del grupo Globo, el nacido en Minas Gerais de 41 años y que lleva 23 años de carrera, agregó que creció "odiando profundamente" el fútbol y que se estuvo "sacrificando" su homosexualidad "para protegerse de la violencia física y emocional de la homofobia".

"Ser árbitro me coloca en una posición de poder que necesitaba. ¿Lo escogí para esconder mi sexualidad? Sí. Pero es más que eso. Me posicioné como el dueño del partido, el tipo de la autoridad, y eso remete automáticamente a un figura de fuerza, repleta de masculinidad", explicó.

Benevenuto recalcó que hay "muchas" otras personas homosexuales en el fútbol, pero que probablemente el "99,99 % están dentro del armario".

"Hay árbitros, jugadores, técnicos, casados, con hijos, separados, con vida doble... Hay de todo (...) Existimos y merecemos el derecho de hablar sobre esto, de vivir normalmente", afirmó.