Arturo Vidal: "A la Selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño"

El mediocampista nacional criticó la forma en que se trata La Roja, apuntando que se echó al "olvido" los títulos obtenidos.

Arturo Vidal se encuentra en Chile pasando sus vacaciones luego de llevarse los laureles en Brasil con el Flamengo, con quien ganó la Copa Libertadores. En estos días de descanso, el "King", ha aprovechado de disfrutar del fútbol con sus amigos, como también con Colo Colo y Rodelindo Román.

Además, el referente de la Selección Chilena, en medio del Mundial de Catar 2022, aprovechó de dialogar con la prensa y criticar la forma en cómo se ha tratado a La Roja y sus referentes.

En diálogo con Prensa Fútbol el ex Inter de Milán comenzó explicando su publicación que hacía referencia a un posible retiro del combinado nacional.

“La historia del posible retiro de la selección fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando”, relató el jugador.

Además el "King" enfatizó en que “ se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial , pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue, pero luego de dos años todos se olvidaron".

En esa línea es que hizo la referencia a cómo los argentinos viven los títulos que obtiene su representativo.

"Argentina todavía vive con la Copa América, la celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada. Por eso me dieron ganas de subirlo en ese momento para hacer un poquito de movimiento. Pero no, nunca me voy a retirar de la selección”, complementó.

Por eso es que Vidal sacó conclusiones de lo que pueda venir para La Roja, apuntando al recambio el cual aún no llega a Juan Pinto durán.

Para el mediocampista "fueron 12 o 15 años muy duros para la Selección Chilena, entonces esperamos que con jugadores nuevos seamos más de 25, que sean 40 o 50 jugadores los que puedan aportar a la selección”.

¿Y el futuro?. El formado en Colo Colo se ilusiona con poder estar en la próxima Copa del Mundo a pesar de la edad, ya que tendría 39 años.