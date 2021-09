Preocupación en Brasil por el estado de salud de Pelé

El astro del fútbol brasileño habría quedado en observación luego de un proceso de chequeo de rigor.

En Brasil aseguran que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se encuentra hospitalizado luego que se sometiera a chequeos médicos que se habían postergado por efectos de la pandemia.

Según el medio brasileño Ge Globo, el "10" estaría internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo , donde se mantendría en observación por su delicado estado de salud.

Días atrás se rumoreaba que Pelé había ingresado a la unidad sanitaria por un demsayo, algo que el mismo ex jugador desmintió en sus redes sociales.

"Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia. ¡Hágales saber que no juego el próximo domingo!", escribió el ex delantero.

Eso sí la publicación periodística indica que de acuerdo a fuentes cercanas a 'O Rei', de 80 años, el futbolista sigue internado a la espera de recibir el alta médica.

Hasta ahora Pelé llevaría una semana internado, por lo que se espera una declaracion pública desde la entidad hospitalaria para saber el estado del ex delantero.

Cabe recordar que meses atrás uno de los hijos de Pelé indicó que su padre se encontraba pasando por un cuadro de depresión, al tener que pedir ayuda para moverse fuera de su casa debido a las dolencias físicas que ha mostrado con el pasar de los años.