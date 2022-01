Australia revoca visa de ingreso a Novak Djokovic: el número uno del mundo será deportado

El tenista serbio Novak Djokovic , número uno del mundo, será deportado de Australia luego de que el gobierno de ese país revocara su visa de ingreso.

Según los antecedentes que entregó DW Sports, citando a Reuters, el europeo presentaría una orden judicial ante los tribunales de Melbourne para detener la deportación.

BREAKING: Novak Djokovic's visa has been revoked by the Australian Government as they issued a letter saying the player will be deported!



The Serb is believed to be filing a federal injunction to stop the deportation.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/GfRCvJVeXV