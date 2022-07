"Balas sobran": El amenazante mensaje en el Fiscal de Talca tras anuncio del Superclásico

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarían en la capital del Maule el próximo domingo 31. Sin embargo, falta el informe policial y el alcalde Juan Carlos Díaz se opone.

A exactos 10 días para el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2022, programado para el domingo 31 de julio a las 15:00 horas , la polémica se centra en el lugar donde se llevaría a cabo este partido.

Todo apunta a que será en el Estadio Fiscal de Talca. Sin embargo, esto aún no ha sido oficializado por la ANFP ni por la U, que esta tarde se reúne con la Delegación Presidencial del Maule.

Mientras tanto, y ante la posibilidad de que el Superclásico 192° del fútbol chileno se juegue en Talca, el Estadio Fiscal amaneció rayado con amenazantes mensajes por parte de fanáticos albos este jueves.

Durante la mañana de este jueves mañana consignas contra la barra de la Universidad de Chile aparecieron es la parte exterior del Estadio Fiscal de Talca, lugar que anunciaran que el partido entre la U y el Colo se jugará en el Fiscal. pic.twitter.com/XLvJqzTvov — TV Maulinos (@TVMaulinos_) July 21, 2022

“Me parece una mala decisión”

Paralelamente, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, se opone al Superclásico en la capital del Maule.

“Desconozco los antecedentes, no se nos ha hecho llegar ninguna información. La aprobación no depende de la municipalidad, pero me parece una mala decisión si es que se autorizase acá, porque creo que es un partido de alto riesgo y sabemos que después de estos partidos o durante los partidos, también se producen desmanes y otro tipo de anomalías en donde se realizan estos espectáculos”, afirmó.

“Así es que yo sugeriría, si es que se me consultase, que ojalá se buscase en otro lugar, ojalá en la región Metropolitana, y no se trajese a nuestra ciudad”, cerró la autoridad.