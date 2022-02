Beausejour afirma que Bielsa "es el mejor de todos" y pide "a gritos" diálogo en conflicto mapuche

El ex seleccionado nacional anunció su retiro luego de 20 años de carrera.

Jean Beausejour anunció hace unas semanas su retiro del fútbol profesional. En su legado, queda la Selección Chilena, Colo Colo, la "U", el fútbol europeo y una regularidad que lo catapultó a ser un inamovible de la "generación dorada" por más de una década.

En entrevista con La Tercera, "Bose" tocó algunas de las aristas que marcaron su carrera: el primer nivel, sus logros y su posición frente a temas sociales.

"Me retiro tranquilo, pero no cumplí todo lo que quería. Me hubiese encantado madurar un poquito antes en el aspecto futbolístico. Siento que mi maduración fue a los 23 o 24 años. Si yo esa maduración la hubiese anticipado, seguramente mi carrera hubiese estado uno o dos escalones más arriba", señaló el zurdo.

En sus planes se encuentra sacar el título de entrenador y armar un cuerpo técnico con uno de los amigos que le dejó el fútbol y que también dejó el balompié hace poco: Carlos Carmona.

A pesar de que se siente del grupo de "terrenales" de la generación dorada, donde asegura que Bravo, Sánchez, Medel y Vidal los llevaron a "competir a otro nivel", el lateral sabe que pasó a la historia del fútbol chileno por sus logros y legado.

Gran parte de ellos, por La Roja. Pero, de todos los procesos que vivió, ¿Quién fue para él su mejor entrenador?

"Te la hago simple: Bielsa es el mejor de todos. A partir de ahí tuve muy buenos técnicos y Sampaoli fue uno de ellos", zanjó el hijo de una mujer mapuche y un hombre haitiano.

Un futbolista con opinión en temas sociales

Esa mezcla de identidades fue algo que lleva consigo desde pequeño. Por ende, no se esconde al hablar del conflicto mapuche ni de la crisis migratoria que vive el país.

"Cuando miro el conflicto mapuche, y lo comparo con otros no iguales, pero similares en el mundo, pienso en lo mismo. Lo que pasó en España con la ETA, lo que pasó ahora con las FARC. Uno piensa que ojalá este conflicto no vaya para allá", advierte el ahora ex futbolista.

"Estos dos conflictos que te nombro, mientras más se demoraron en dialogar, más muertos se fueron agregando de lado y lado. No perdamos tiempo, dialoguemos ahora, porque esto solo será un regadero de muertos ", agregó.

agencia uno archivo

"Yo pido a gritos que se sienten a dialogar y que esto no escale más. Hay víctimas inocentes que se van agregando. Todo este diálogo se debe realizar dentro de un estado de derecho, obviamente", zanjó.

Sobre la crisis migratoria que enfrenta Chile, Beausejour hace un llamado a regular el ingreso al país, "como cualquier país moderno", además de afirmar que "acá no tiene que ver con un tema de idología, tiene que ver con soberanía".

"Chile ha crecido de buena manera en algunos aspectos. A todos los países que van en vías de desarrollo les surgen estos problemas de migración. Lo que uno ve, desde la lejanía, es que se tienen que eliminar los sesgos en cuanto a la migración. Se necesita un acuerdo nacional, no es un tema que puede abordar el gobierno saliente o entrante. Se necesita un acuerdo transversal o el problema será aún mayor", cerró.