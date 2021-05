Benzema vuelve a la selección de Francia para la Eurocopa tras seis años ausente

El delantero del Real Madrid fue marginado de la selección de su país en 2015, luego de ser acusado de participar en un caso de extorsión en contra del también seleccionado francés Mathieu Valbuena.

El seleccionador francés Didier Deschamps dio la lista de 26 jugadores para la próxima Eurocopa de fútbol, en la que está el delantero Karim Benzema, que no juega con los 'Bleus' desde 2015.

El futbolista del Real Madrid, de 33 años y 81 veces internacional (27 goles), fue apartado de la selección francesa por su supuesta implicación en un caso de chantaje y extorsión al que era su entonces compañero de selección, Mathieu Valbuena.

En un mensaje en Twitter, Benzema se mostró "enormemente orgulloso de volver a la selección francesa y de la confianza que me han brindado", además de dar las gracias a su familia, amigos, al Real Madrid y "a todos aquellos que me han apoyado y de dan fuerza a diario".

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Deschamps explicó en una entrevista a la televisión francesa TF1, en la que anunció la lista de convocados, el por qué del regreso del delantero: "Para llegar a esta decisión, ha habido varias etapas. Nos hemos visto, hemos hablado largo y tendido".

"No quiero hacer casos particulares, siempre he dejado al margen mi caso personal, el equipo de Francia no me pertenece y está por encima de todo", añadió Deschamps recordando, aunque sin citarlo, que Benzema declaró en su momento que Deschamps "había cedido a una parte racista de Francia", dos días antes de que en la vivienda del técnico apareciese una inscripción con la palabra "racista".

- "Por el bien del equipo" -

Este episodio marcó profundamente al seleccionador, que en enero pasado denunció en la emisora RTL un "hecho violento que afectó a mi familia".

Deschamps insistió en que la llamada de Benzema es "por el bien del equipo de Francia", que será "mejor con Karim", cuyo último partido con los 'Bleus' fue el 8 de octubre de 2015 en la goleada 4-0 a Armenia, partido en el que anotó dos goles.

AFP

Entonces no sabía que serían sus últimos minutos y goles con la camiseta francesa, ya que en noviembre de 2015 estalló el 'caso Valbuena', cuando el entonces jugador del Marsella y de los 'Bleus' denunció haber sido chantajeado para evitar que saliese a la luz una cinta de contenido sexual.

Investigado por la justicia, Benzema habría actuado como intermediario para que su compañero pagase dinero a los extorsionadores a cambio de que no se hiciese público el contenido de la grabación. El caso será juzgado en octubre.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, apoyó a su seleccionador: "Creo que es una excelente decisión, teniendo en cuenta su talento y sus destacadas actuaciones estos últimos meses", declaró en un comunicado.

Pese a convertirse en una de las estrellas del Real Madrid, con el que ha ganado cuatro 'Champions' y tres Ligas entre otros muchos trofeos, Deschamps había desatendido hasta ahora los llamados para que Benzema regresase a la selección.

"Yo nunca dije que no era seleccionable", se defendió Deschamps en conferencia de prensa. "¿Por qué no le llame antes? No soy un mago, no puedo hacer que el tiempo vuelva atrás", añadió el técnico, reivindicando que "todo le mundo tiene derecho a equivocarse".

- Tridente temible junto a Mbappé y Griezmann -

El regreso de Benzema es una de las sorpresas de la lista de Deschamps, junto con la convocatoria de Jules Koundé, el joven central del Sevilla, y de Marcus Thuram, delantero del Borussia Mönchengladbach e hijo del campeón del Mundo en 1998 (junto a Deschamps) Liliam Thuram.

Lógicamente, en la lista están buena parte de los miembros del equipo que fue campeón del mundo en Rusia-2018, como el arquero Hugo Lloris, el central Raphaël Varane, los centrocampistas N'Golo Kanté y Paul Pogba o los delanteros Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, quienes están llamados a formar un tridente ofensivo temible junto a Benzema.

Los 26 seleccionados se concentrarán a partir del 26 de mayo para preparar la Eurocopa, que se disputará del 11 de junio al 11 de julio.

En el torneo continental, Francia, vigente campeona mundial, está en el 'grupo de la muerte' junto a Alemania, Portugal (actual campeón del torneo) y Hungría.