Tenía razón: Bernard Tomic dio positivo 48 horas después de apostar que tenía coronavirus

El tenista australiano aseguró el pasado martes en pleno partido del Abierto de Australia que tenía COVID-19.

El tenista australiano Bernard Tomic (257° ATP) sorprendió el pasado martes al asegurar en pleno partido frente al ruso Roman Safiullin (146°), por la primera ronda de la etapa previa del Abierto de Australia , que tenía coronavirus .

El oceánico incluso le comunicó a la jueza de silla, la brasileña Aline Da Rocha Nocinto, lo mal que se sentía, lanzando una increíble apuesta .

“Estoy seguro de que en tres días voy a dar positivo. Te lo estoy diciendo. Te invitaré a cenar si no doy positivo en los próximos tres días. Si no, tú me pagas la cena”, afirmó el australiano.

Este jueves, 48 horas después de su confesión, Bernard Tomic demostró que tenía razón. Se sometió a un test y dio positivo, por lo que ahora se encuentra aislado y con síntomas de la enfermedad.