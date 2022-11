Jugadora deja abruptamente transmisión del Mundial: se enteró al aire que su madre murió atropellada

La danesa Nadia Nadim conoció la trágica noticia mientras comentaba el duelo entre Dinamarca y Túnez, el martes pasado.

La futbolista de 34 años Nadia Nadim, afgana nacionalizada danesa, estuvo comentando en el canal inglés ITV el partido entre Dinamarca y Túnez en el Mundial de Catar 2022 , el pasado martes, el cual terminó igualado sin goles .

Sin embargo, una trágica noticia obligó a la jugadora del Racing Louisville FC de Estados Unidos a abandonar el estudio en plena transmisión.

Y es que la ex Manchester City y Partís Saint-Germain se enteró de la muerte de su madre mientras comentaba el encuentro.

Su abrupta salida y su ausencia en los comentarios después del partido llamó la atención de los televidentes. En ese momento ITV sólo confirmó que la futbolista dejó el estudio antes de tiempo, pero no entregó detalles sobre la situación.

El diario danés Horsens Folkeblad publicó que la madre de Nadia falleció tras ser atropellada por una excavadora en la localidad de Uldum, en Dinamarca. Según el informe policial, la mujer de 57 años murió instantáneamente después de que la máquina la golpeara por detrás.

La futbolista también compartió un mensaje a través de sus redes sociales. “El martes por la mañana mi madre murió atropellada por un camión. Ella regresaba del gimnasio. Las palabras no pueden describir lo que estoy sintiendo. Perdí a la persona más importante de mi vida y sucedió de manera repentina e inesperada. Tenía solo 57 años. Era una guerrera que había luchado por cada centímetro de su vida. Ella no me dio la vida una vez, sino dos veces, y todo lo que somos es por ella. He perdido mi hogar y sé que nada volverá a ser igual. La vida es injusta y no entiendo por qué ella y por qué de esta manera. Te amo y te veré de nuevo”, escribió.