Católica sufrió pero venció a Palestino y ya es líder del torneo

El triunfo del equipo cruzado por 2-1 además les hizo merecedor de un increíble récord.

La Universidad Católica sigue demostrando que es el mejor equipo del fútbol chileno.

El tricampeón de fútbol chileno venció en un más que trabajado partido por 2 a 1 a Palestino en San Carlos de Apoquindo, por lo que tras dos fechas ya es puntero del torneo nacional.

El partido fue parejo desde un principio pero los locales rompieron la igualdad a los 27, cuando Fernando Zampedri batió de penal a Cristopher Toselli, aprovechando la sanción de una falta en plena área de Fernández a Lescano.

La UC se fue inmediatamente en busca del segundo, haciendo figura a un histórico ex portero cruzado, Toselli. Aún así, de tanto insistir cayó el segundo a los 49' cuando un centro de Asta-Buruaga que cabeceó Valencia sin dejar ninguna opción al ex mundialista sub 20.

Palestino no se logró recuperar de la desventaja y empezó a dejar muchos espacios atrás. Pero a pesar de eso lograron el descuento a los 81' cuando Luis Jiménez batió a Dituro de penal. La pena máxima había sido cobrada por una mano en el área de Valber Huerta.

Sin demasiada elaboración, Palestino se fue arriba en busca del empate y preocupó a los cruzados, pero estos pudierno aguantar y abrocharon su segundo triunfo en dos partidos, apoderándose de la cima de la tabla con seis puntos.

El trimcampeón además alcanzó un inédito récord: 54 fechas como líder del torneo. Por otro lado, los árabes encadenaron su segunda derrota consecutiva y están colistas.