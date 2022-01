"Antideportivo": piloto impacta moto del chileno César Zumarán mientras estaba detenido en el Dakar

El motociclista chileno sufrió un grave incidente producto del actuar del sudafricano Giniel de Villiers, quien lo impactó por la espalda y ni siquiera se detuvo a ayudarlo.

El equipo del chileno César Zumarán pedirá la penalización del piloto sudafricano Giniel de Villiers por conducta antideportiva tras un complejo incidente registrado durante este domingo.

El motociclista chileno se detuvo entre unas enormes rocas en medio de la ruta y el piloto de autos, que venía tras él, lo impactó por la espalda e incluso lo derribó a la arena.

Ahí el chileno se quejó de dolor y de Villiers, en lugar de detenerse y bajarse a ayudarlo, siguió su camino tras notarse de que había chocado a Zumarán y este había salido de la ruta.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, dando cuenta del actuar del piloto de Toyota; mientras que el chileno, por suerte, no sufrió lesiones de gravedad y se mantiene en la competencia.

“Me pareció un insulto”

Cristóbal Guldman, jefe del equipo de César Zumarán, se refirió al reclamo ante la organización y las disculpas del sudafricano.

“Estuvimos con los comisarios. Presentamos el reclamo, De Villiers estuvo un poco antes que nosotros y ofreció hacer una disculpa pública y darle la mano a César y sacarse una foto con él, pero eso a mí me pareció un insulto”, afirmó.

“César tampoco aceptó eso y pedimos una penalización. Yo la verdad estaba pidiendo la descalificación, pero no sé si eso lo van a tomar así. A mí me parece súper grave, me parece que es un motivo de descalificación, pero César es el dueño del reclamo, no yo, no tengo autoridad para hacerlo”, agregó.