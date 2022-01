Chile se despide de la ATP Cup pese a la victoria de Cristian Garín

La jornada de este lunes 3 de enero Cristian Garín (17° ATP) le dio el primer punto a Chile en la ATP Cup, la cual se disputa en Australia, luego de que el tenista servio Dusan Lajovic (33°) se retirara en el tercer set.

Antes de que el singlista decidiera abandonar el partido, el marcador se encontraba 4-6, 6-4 y 3-0 a favor del chileno, pero las evidentes molestias físicas no le permitieron finalizar el encuentro de manera regular.

A glimmer of hope ✨ @Garin_Cris keeps #TeamChile's tie chances alive after outlasting Dusan Lajovic, 4-6, 6-4, 3-0 [RET].#ATPCup pic.twitter.com/lxxb9SKaMZ