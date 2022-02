A un mes de enfrentar a Chile: Tite anuncia que dejará la selección de Brasil tras Mundial de Qatar

Tite dijo este viernes que cerrará su "ciclo" al frente de la selección de Brasil una vez culmine su participación en el Mundial de Qatar 2022 , al que los pentacampeones ya están clasificados.

"Voy (a estar en el cargo) hasta el final del Mundial . No tengo por qué mentir aquí", dijo el entrenador, de 60 años, en una entrevista con el programa Redação del canal SporTV.

Al mando de la “Seleção” desde junio de 2016, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, intentará poner fin a su mandato ganando la sexta corona mundial en el torneo que se disputará entre noviembre y diciembre próximos.

Em participação ao vivo no #redaçãosportv, Tite disse que encerrará seu ciclo na seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar 🇧🇷 #ge pic.twitter.com/n8d22aW390