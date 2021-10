Chilena no pudo ir a mundial de Beach Tennis por no tener vacuna: "¿Dónde quedan mis derechos?"

"Existe un sesgo, enjuiciamiento y discriminación contra las personas que no hemos querido ser parte de este proceso", acusó la deportista en relación al proceso de inoculación contra el coronavirus.

Francisca Zúñiga, jugadora de tenis playa, usó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado en donde explica su ausencia en el Mundial Beach Tenis Río 2021.

Zúñiga señaló que el 24 de septiembre se le comunicó que "no podré participar de este evento por no contar con mi esquema de vacunación y como consecuencia no tener pase de movilidad".

"Quiero recalcar que respeto a todas las personas que han decidido de manera voluntaria someterse a este procedimiento experimental", dice al comienzo del comunicado.

En ese sentido, la deportista acusó que "existe un sesgo, enjuiciamiento y discriminación contra las personas que no hemos querido ser parte de este proceso, y como consecuencia nuestra libertad está siendo coartada".

"La implementación del Pase de Movilidad es inconstitucional y transgrede los derechos humanos básicos, incluidos los acuerdos internacionales", recalcó.

"¿Dónde quedan mis derechos? Tengo derecho a decidir de manera personal con libertad, y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico oterapéutico ofrecido en mi país", se pregunta la deportista.

Cada persona obtiene su Pase de Movilidad, que da más libertad en el marco del Plan Paso a Paso, una vez que cuenta con su esquema de vacunación completo contra el COVID-19.

Actualmente hay seis vacunas autorizadas por el Instituto de Salud Pública (ISP), se trata de Sinovac, Pfizer/BioNTech, Cansino, Sputnik V, Janssen y Astrazeneca.