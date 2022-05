Christian Garín vs Andrey Rublev: Hora y dónde ver el partido de la 3° ronda de Roland Garros

El chileno se enfrentará al actual número siete del mundo por la tercera ronda del Grand Slam de París.

Christian Garín, actualmente número 37 del mundo, pasó a tercera ronda de Roland Garros luego de derrotar al bielorruso Iliá Ivashka. Ahora deberá enfrentar ruso Andrey Rublev, actual número siete del mundo.

El chileno y el ruso se han enfrentado en dos ocasiones a nivel de ATP dejando dos triunfos para el europeo, por lo que Garin va por su revancha.

"Gago" pudo sobreponerse a los embates de su rival, quien dio dura batalla para evitar la eliminación. Sin embargo, la precisión y la contundencia estarían del lado chileno.

AFP - Cristian Garín celebrando durante un partido en 2021 Lee También > Cristian Garín vence a Iliá Ivashka y se instala en tercera ronda de Roland Garros

Garín vs Rublev juegan este sábado 28 de mayo no antes de las 5:00 AM horas de Chile, en un partido que será transmitido por ESPN 2 y ESPN 3.