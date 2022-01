¿Deja Colo Colo? Vasco da Gama quiere a Iván Morales y su representante se refiere a su futuro

Colo Colo realiza su pretemporada en Argentina, con el delantero Iván Morales como miembro del plantel. Sin embargo, en Brasil pusieron sus ojos en el atacante y ya habría una oferta formal por él.

Según informó TNT Sports en ese país, Vasco da Gama está tras los pasos de Morales y presentó una propuesta al “Cacique”, la que contemplaría un préstamo por un año con opción de compra.

PROPOSTA NA MESA! Segundo informação do nosso repórter @reporterfragoso, o Vasco está tentando a contratação de Iván Morales, atacante do Colo-Colo, do Chile! Será que vai dar negócio? pic.twitter.com/c8ThBq8Kxi